BUGÜN MAÇ VAR MI? 4 Şubat Salı bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası maçları!

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları oynanırken, Beşiktaş da bugün sahaya çıkıyor. Siyah-beyazlılar, Kırklarelispor karşısında çeyrek finale yükselmek için mücadele verecek. Günün diğer maçlarında ise Kocaelispor, Sivasspor'u konuk ederken, Başakşehir ve Konyaspor da rakipleriyle karşı karşıya gelecek. Peki, 4 Şubat 2025 Salı günü hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte günün maç programı ve tüm detaylar…

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Bugün, 4 Şubat 2025 Salı günü, Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. İşte günün maç programı ve yayın bilgileri:

Ziraat Türkiye Kupası Maçları:

Bugün Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kapsamında dört önemli karşılaşma oynanacak. A Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak maçlar şu şekilde:

13:00 | Kocaelispor - Sivasspor | A Spor (Şifresiz)

15:30 | Başakşehir - Çorum FK | A Spor (Şifresiz)

18:00 | Konyaspor - Eyüpspor | A Spor (Şifresiz)

20:30 | Beşiktaş - Kırklarelispor | A Spor (Şifresiz)

Tüm karşılaşmalar A Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacaktır.

Ayrıca, Avrupa'da da dikkat çeken maçlar oynanacak:

Fransa Kupası:

21:00 Lille - Dunkerque HB

21:00 Troyes - Brest

23:00 Le Mans - PSG

İtalya Kupası Çeyrek Final:

23:00 Atalanta - Bologna

Almanya Kupası:

22:45 Stuttgart - Augsburg