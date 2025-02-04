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BUGÜN MAÇ VAR MI? 4 Şubat Salı bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası maçları!

BUGÜN MAÇ VAR MI? 4 Şubat Salı bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası maçları!
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Futbolseverler, "Bugün maç var mı?", "4 Şubat Salı hangi maçlar oynanacak?" ve "Maçlar şifresiz mi, hangi kanalda?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli karşılaşmalar ekranlara gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları oynanırken, Beşiktaş da bugün sahaya çıkıyor. Siyah-beyazlılar, Kırklarelispor karşısında çeyrek finale yükselmek için mücadele verecek. Günün diğer maçlarında ise Kocaelispor, Sivasspor'u konuk ederken, Başakşehir ve Konyaspor da rakipleriyle karşı karşıya gelecek. Peki, 4 Şubat 2025 Salı günü hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte günün maç programı ve tüm detaylar…

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Bugün, 4 Şubat 2025 Salı günü, Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. İşte günün maç programı ve yayın bilgileri:

Ziraat Türkiye Kupası Maçları:

Bugün Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kapsamında dört önemli karşılaşma oynanacak. A Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak maçlar şu şekilde:

13:00 | Kocaelispor - Sivasspor | A Spor (Şifresiz)

15:30 | Başakşehir - Çorum FK | A Spor (Şifresiz)

18:00 | Konyaspor - Eyüpspor | A Spor (Şifresiz)

20:30 | Beşiktaş - Kırklarelispor | A Spor (Şifresiz)

Tüm karşılaşmalar A Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacaktır.

BUGÜN MAÇ VAR MI? 4 Şubat Salı bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası maçları!

Ayrıca, Avrupa'da da dikkat çeken maçlar oynanacak:

Fransa Kupası:

21:00 Lille - Dunkerque HB

21:00 Troyes - Brest

23:00 Le Mans - PSG

İtalya Kupası Çeyrek Final:

23:00 Atalanta - Bologna

Almanya Kupası:

22:45 Stuttgart - Augsburg

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