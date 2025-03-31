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BUGÜN MAÇ VAR MI? 31 Mart Pazartesi bugün hangi maçlar var?

BUGÜN MAÇ VAR MI? 31 Mart Pazartesi bugün hangi maçlar var?
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Bugün maç var mı? 31 Mart 2025 Pazartesi günü futbolseverler için oldukça heyecanlı geçecek. Hem Süper Lig hem de Avrupa liglerinde oynanacak önemli karşılaşmalar merakla bekleniyor. "Bugün hangi maçlar var?", "31 Mart maç programı nedir?", "Maçlar hangi kanalda, saat kaçta?" gibi sorular arama motorlarında sıkça sorgulanıyor.

Süper Lig'den 1. Lig'e, Serie A'dan La Liga'ya kadar birçok kritik mücadele bugün futbolseverlerle buluşacak. Özellikle Türkiye'den Eyüpspor - Başakşehir ve Kocaelispor - Sakaryaspor karşılaşmaları büyük ilgi görüyor. Bugün maç var mı? sorusunun cevabı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? İşte 31 Mart 2025 Pazartesi günü oynanacak güncel maç takvimi, saatleri ve yayıncı kanalları...

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Trendyol Süper Lig :

20:00 | Eyüpspor - Başakşehir FK

beIN Sports 1

Trendyol 1. Lig:

17:00 | Esenler Erokspor - Ankaragücü

TRT Spor, beIN Sports 2

20:00 | Kocaelispor - Sakaryaspor

TRT Spor, beIN Sports 2

İtalya Serie A:

19:30 | Hellas Verona - Parma

S Sport 2, S Sport Plus

21:45 | Lazio - Torino

S Sport 2, S Sport Plus

BUGÜN MAÇ VAR MI? 31 Mart Pazartesi bugün hangi maçlar var?

İspanya La Liga:

22:00 | Celta Vigo - Las Palmas

S Sport, S Sport Plus

Fransa Ligue 2:

21:45 | Paris FC - Caen

Muhtemel yayın S Sport veya beIN Sports France

Rusya Premier Lig:

18:30 | Akron - Rostov

Yayın bilgisi değişebilir

Hollanda Eerste Divisie:

21:00 | Jong Ajax - Volendam

Yayın bilgisi değişebilir

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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