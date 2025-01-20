BUGÜN MAÇ VAR MI? 20 Ocak bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda?
Futbol tutkunlarının merakla takip ettiği günlerden biri olan 20 Ocak, futbolseverler için heyecan dolu maçlara sahne oluyor. "Bugün maç var mı?" sorusu, özellikle farklı liglerdeki karşılaşmaları kaçırmak istemeyenlerin gündeminde. Peki, 20 Ocak'ta hangi maçlar oynanacak ve bu maçlar şifresiz mi yayınlanacak? İşte detaylar!
20 Ocak 2025 tarihinde futbolseverler, birbirinden heyecanlı maçları izlemek için ekran başına geçmeye hazırlanıyor. Bugün maç var mı? sorusu, özellikle Süper Lig ve diğer önemli liglerin maç programını merak edenlerin sıkça sorduğu sorular arasında yer alıyor. Futbol heyecanı 20 Ocak'ta da hız kesmeden devam ediyor. Bugün hangi maçlar var sorusunun cevabı hem Süper Lig'de hem de Avrupa liglerinde futbolseverleri sevindirecek. Peki, bugün maç var mı? 20 Ocak bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
BUGÜN MAÇ VAR MI?
Süper Lig
20:00 Trabzonspor - Net Global Sivasspor (beIN Sports 1)
1. Lig
20:00 Gençlerbirliği - Kocaelispor (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)
Premier Lig
23:00 Chelsea - Wolverhampton (beIN Sports 3)
LaLiga
23:00 Villarreal - Mallorca (EXXEN, S Sport, S Sport Plus)
Serie A
22:45 Como - Udinese (EXXEN, S Sport, S Sport Plus)
TRABZONSPOR SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?
20 Ocak 2025 Pazartesi günü, Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile Net Global Sivasspor arasında bir karşılaşma oynanacak. Maç, saat 20.00'de Trabzon'daki Papara Park'ta başlayacak.