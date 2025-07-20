BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 20 Temmuz bugün maç var mı, hangi kanalda?

Bugün Galatasaray'ın Avusturya kampındaki hazırlık maçı ön plana çıkıyor. "Bugün maç var mı?" sorusunun cevabı, Galatasaray taraftarları başta olmak üzere birçok futbolsever için oldukça net: Evet, Galatasaray sahada! "20 Temmuz bugün maç var mı, hangi kanalda?" diye merak edenler için günün öne çıkan karşılaşmalarını ve yayın bilgilerini bu içerikte derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Hazırlık Maçı

20.30 Galatasaray - Admira Wacker

22.00 UD Leiria - Fenerbahçe

Belçika Süper Kupa

19.30 Union Saint-Gilloise - Club Brugge

Rusya Premier Ligi

15:30 Nizhny Nov. - Krasnodar

18:00 Zenit - Rostov

20:30 Akhmat Grozny - Rubin Kazan

Danimarka Süper Ligi

15:00 Fredericia - Nordsjaelland

15:00 Vejle - Randers

17:00 Sonderjyske - Aarhus

19:00 Midtjylland - Odense

21:00 Brondby - Silkeborg

Allsvenskan

15:00 IK Sirius - Göteborg

15:00 Mjallby - AIK Solna

17:30 Halmstads BK - Hacken

17:30 Hammarby - Brommapojkarna

Eliteserien

15:30 Valerenga - Haugesund

18:00 Sandefjord - Kristiansund

18:00 Tromsö - Bryne

20:15 H. Kameratene - Fredrikstad

Veikkausliiga

16:00 SJK Seinöjoen - Gnistan

18:30 HJK Helsinki - Oulu

18:30 Jaro - Ilves

Ekstraklasa

15:45 Gornik Zabrze - Lechia Gdansk

18:30 Motor Lublin - Arka Gdynia

21:15ERT Legia Varşova - Piast Gliwice

21:15 Radomiak - Pogon Szczecin

Sırbistan Süper Ligi

21:00 FK M. Lucani - Novi Beograd

21:00 FK Vojvodina - Rad Surdulic

21:00 Tsc Backa T. - Radnicki Nis

21:00 Zeleznicar - Partizan

Serie A

17:00 Internacional - Ceara CE

22:00 Cruzeiro MG - Juventude

22:00 Vitoria BA - Bragantino SP

23:30 Palmeiras - Atl. Mineiro

23:30 Recife - Botafogo RJ

Arjantin Premier Ligi

20:30 Barracas C. - Ind. Mendoza

22:45 CA Tigre - Argentinos Jr.

22:45 Newells OB - Banfield