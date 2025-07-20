BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 20 Temmuz bugün maç var mı, hangi kanalda?
Futbolseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bugün kimin maçı var?" ve "20 Temmuz bugün maç var mı, hangi kanalda?" sorularının yanıtını arıyor. Peki, 20 Temmuz bugün maç var mı, hangi kanalda? İşte detaylar...
Bugün Galatasaray'ın Avusturya kampındaki hazırlık maçı ön plana çıkıyor. "Bugün maç var mı?" sorusunun cevabı, Galatasaray taraftarları başta olmak üzere birçok futbolsever için oldukça net: Evet, Galatasaray sahada! "20 Temmuz bugün maç var mı, hangi kanalda?" diye merak edenler için günün öne çıkan karşılaşmalarını ve yayın bilgilerini bu içerikte derledik.
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Hazırlık Maçı
20.30 Galatasaray - Admira Wacker
22.00 UD Leiria - Fenerbahçe
Belçika Süper Kupa
19.30 Union Saint-Gilloise - Club Brugge
Rusya Premier Ligi
15:30 Nizhny Nov. - Krasnodar
18:00 Zenit - Rostov
20:30 Akhmat Grozny - Rubin Kazan
Danimarka Süper Ligi
15:00 Fredericia - Nordsjaelland
15:00 Vejle - Randers
17:00 Sonderjyske - Aarhus
19:00 Midtjylland - Odense
21:00 Brondby - Silkeborg
Allsvenskan
15:00 IK Sirius - Göteborg
15:00 Mjallby - AIK Solna
17:30 Halmstads BK - Hacken
17:30 Hammarby - Brommapojkarna
Eliteserien
15:30 Valerenga - Haugesund
18:00 Sandefjord - Kristiansund
18:00 Tromsö - Bryne
20:15 H. Kameratene - Fredrikstad
Veikkausliiga
16:00 SJK Seinöjoen - Gnistan
18:30 HJK Helsinki - Oulu
18:30 Jaro - Ilves
Ekstraklasa
15:45 Gornik Zabrze - Lechia Gdansk
18:30 Motor Lublin - Arka Gdynia
21:15ERT Legia Varşova - Piast Gliwice
21:15 Radomiak - Pogon Szczecin
Sırbistan Süper Ligi
21:00 FK M. Lucani - Novi Beograd
21:00 FK Vojvodina - Rad Surdulic
21:00 Tsc Backa T. - Radnicki Nis
21:00 Zeleznicar - Partizan
Serie A
17:00 Internacional - Ceara CE
22:00 Cruzeiro MG - Juventude
22:00 Vitoria BA - Bragantino SP
23:30 Palmeiras - Atl. Mineiro
23:30 Recife - Botafogo RJ
Arjantin Premier Ligi
20:30 Barracas C. - Ind. Mendoza
22:45 CA Tigre - Argentinos Jr.
22:45 Newells OB - Banfield