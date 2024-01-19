Bugün hangi maçlar var? 19 OCAK MAÇ TAKVİMİ! Bu akşam hangi takımların maçı var?

19 Ocak tarihinde hangi futbol maçlarının olacağı merak konusu oldu. Futbol severler, bugün hangi maçların olduğunu ve bu maçların hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Arama motorlarında bu akşam gerçekleşecek maçın detayları sorgulatılıyor. Peki, Bu akşam maç var mı? Bugün hangi maçlar var? Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Giresunspor-Çorum FK / Trendyol 1.Lig / Saat 20:00

Inter-Lazio / İtalya Süper Kupa Yarı Final / Saat 22:00

Alaves-Cadiz / İspanya La Liga / Saat 23:00

Benfica-Boavista / Portekiz Liga Nos / Saat 12:15