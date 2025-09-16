Bugün hangi maçlar var? 16 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

Futbolseverler için heyecan dolu bir gün kapıda! 16 Eylül 2025'te sahalarda nefes kesen mücadeleler yaşanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nın kritik 2. Tur maçlarıyla başlayan gün, akşam saatlerinde Uefa Şampiyonlar Ligi'nin dev karşılaşmalarıyla taçlanacak. Peki, Bugün hangi maçlar var? İşte 16 Eylül maç takviminin detayları...

16 EYLÜL 2025 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Günün ilk maçları Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur kapsamında oynanıyor. Saat 13.30'da Ağrı 1970 Spor, Batman Petrolspor ile sahaya çıkacak. Aynı saat diliminde A Spor ekranlarında Kırıkkale FK ile Manisa FK karşı karşıya gelecek. 14.30'da Kahta 02 Spor-Adana Demirspor ve Karaköprü Belediyespor-Bitlis Özgüzeldere maçları oynanırken, 15.00'te Ankara Demirspor-Zonguldakspor FK, Beykoz İshaklıspor-Karacabey Belediye Spor ve Kestel Çilekspor-Fethiyespor karşılaşmaları sahada olacak. Günün son Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi ise 20.30'da Atakaş Hatayspor-Erciyes 38 FSK arasında gerçekleşecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. TUR MAÇLARI

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. Tur maçları, Türkiye genelinden birçok takımın kıyasıya mücadelesine sahne olacak. Güne Ağrı 1970 Spor ile Batman Petrolspor maçı ile başlanacak. Ardından Kahta 02 Spor-Adana Demirspor ve Karaköprü Belediyespor-Bitlis Özgüzeldere karşılaşmaları oynanacak.

Önemli maçlardan biri olan Ankara Demirspor-Zonguldakspor FK, Beykoz İshaklıspor-Karacabey Belediye Spor ve Kestel Çilekspor-Fethiyespor mücadeleleri saat 15.00'te başlayacak. Günün ilerleyen saatlerinde Tire 2021 FK ile Sipay Bodrum FK, İzmir Çoruhlu FK ile Isparta 32 Spor kozlarını paylaşacak. Ziraat Türkiye Kupası'nın bu turundaki son maç ise Atakaş Hatayspor-Erciyes 38 FSK arasında oynanacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2025/26 SEZONU MAÇLARI

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu Uefa Şampiyonlar Ligi'nde de kritik karşılaşmalar bugün sahne alıyor. Akşam saat 19.45'te Athletic Bilbao-Arsenal ve PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise karşılaşmaları başlayacak.

Daha sonra, saat 22.00'de Real Madrid-Marsilya, Tottenham-Villarreal, Benfica-Karabağ ve Juventus-Borussia Dortmund maçları ile Şampiyonlar Ligi'nin yıldızlar geçidine tanıklık edeceğiz.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? (SAATLER VE TAKIMLAR)

13.30: Ağrı 1970 Spor - Batman Petrolspor

13.30: Kırıkkale FK - Manisa FK (A Spor)

14.30: Kahta 02 Spor - Adana Demirspor

14.30: Karaköprü Belediyespor - Bitlis Özgüzeldere

15.00: Ankara Demirspor - Zonguldakspor FK

15.00: Beykoz İshaklıspor - Karacabey Belediye Spor

15.00: Kestel Çilekspor - Fethiyespor

18.00: Tire 2021 FK - Sipay Bodrum FK (A Spor)

19.00: İzmir Çoruhlu FK - Isparta 32 Spor

20.30: Atakaş Hatayspor - Erciyes 38 FSK (A Spor)

19.45: Athletic Bilbao - Arsenal

19.45: PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise (Tabii ve TRT Spor)

22.00: Real Madrid - Marsilya (Tabii)

22.00: Tottenham - Villarreal (Tabii ve TRT Spor)

22.00: Benfica - Karabağ

22.00: Juventus - Borussia Dortmund

BUGÜNKÜ MAÇLAR HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçları A Spor kanalında canlı yayınlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları ise TRT Spor ve Tabii platformu üzerinden izlenebilecek. Özellikle önemli Şampiyonlar Ligi maçları TRT Spor'un yüksek kaliteli yayınıyla futbolseverlere ulaştırılacak.