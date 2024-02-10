Bugün Galatasaray maçı var mı? 10 Şubat Galatasaray maçı ne zaman, nerede, saat kaçta?

Bugün Galatasaray maçı var mı? sorusu araştırılıyor. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'ın bugün maçı olup olmadığı arama motorlarında aratılıyor. Merak edilenler arasında ise Bugün Galatasaray maçı var mı? Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Bugün GS maçı var mı, hangi kanalda? soruları yer aldı.

BUGÜN GALATASARAY MAÇI VAR MI?

Galatasaray ile Başakşehir arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, 10 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanallarından takip edebilirler. Buna göre bugün Galatasaray ile Başakşehir arasındaki Trendyol Süper Lig maçı bulunmaktadır.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Galatasaray ; Muslera, Kaan, Nelsson, Sanchez, Berkan, Kerem Demirbay, Torreira, Barış, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

RAMS Başakşehir; Volkan, Lima, Ba, Opoku, Dubois, Josef de Souza, Emirhan, Kemen, Deniz, Figueiredo, Piatek.

Ligde geride kalan 24 haftada 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 63 puan topladı. Galatasaray, haftaya averajla Fenerbahçe'nin ardından 2. sırada girdi. Turuncu-lacivertliler ise 24 müsabakada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Başakşehir, topladığı 33 puanla 8. sırada yer buldu. İki takım arasında ligin ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçı sarı-kırmızılılar 2-1 kazanmıştı.