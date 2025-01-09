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Bugün (9 Ocak) Euro kuru ne kadar? Euro yükseliyor mu, 1 Euro kaç TL?

Bugün (9 Ocak) Euro kuru ne kadar? Euro yükseliyor mu, 1 Euro kaç TL?
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Euro bugün ne kadar olduğu ve canlı döviz kuru araştırılırken Euro kaç TL merak ediliyor. Dolar, euro ve diğer döviz kurlarına ilişkin en son gelişmeler ve tüm detaylar haberimizde yer alıyor. Peki, Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 9 Ocak 2025 Euro satış fiyatı!

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 9 Ocak 2025 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Altın ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, iç ve dış piyasalar üzerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 9 Ocak 2025 Euro satış fiyatı! Detaylar haberimizdedir…

EURO NE KADAR?

Bugün 9 Ocak 2025 güncel Euro alış fiyatı 36,4124 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 36,4175 TL olmuştur.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güncel alış fiyatı 35,3481 TL olurken doların satış fiyatı ise 35,3504 TL oldu.

Bugün (9 Ocak) Euro kuru ne kadar? Euro yükseliyor mu, 1 Euro kaç TL?

STERLİN NE KADAR?

Bugün 9 Ocak 2025 güncel Sterlin alış fiyatı 43,3012 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 43,5182 TL olmuştur.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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