Bugün (31 Aralık? Kapalıçarşı açık mı? 1 Ocak Kapalıçarşı kapalı mı, saat kaça kadar açık?

31 Aralık günü çarşı kaça kadar hizmet veriyor? 1 Ocak 2025'te Kapalıçarşı kapalı mı olacak? Kapalıçarşı'nın çalışma saatlerine dair detaylar haberimizde yer alıyor…

KAPALIÇARŞI 31 OCAK GÜNÜ AÇIK MI?

Kapalıçarşı, 31 Aralık'ta normal çalışma saatleri olan 08:30 - 19:00 arasında açık kalacak ve hizmet vermeye devam edecek. Ancak, yılbaşı akşamı dolayısıyla bazı dükkânların daha erken saatlerde kapanabileceği unutulmamalıdır.

KAPALIÇARŞI 1 OCAK 2025 GÜNÜ KAPALI MI?

1 Ocak'ta resmi tatil olması sebebiyle Kapalıçarşı hizmet vermeyecek. Alışveriş yapmak isteyenler, çarşıyı 2 Ocak'tan itibaren ziyaret edebilirler.