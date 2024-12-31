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Bugün (31 Aralık? Kapalıçarşı açık mı? 1 Ocak Kapalıçarşı kapalı mı, saat kaça kadar açık?

Bugün (31 Aralık? Kapalıçarşı açık mı? 1 Ocak Kapalıçarşı kapalı mı, saat kaça kadar açık?
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Bugün (31 Aralık? Kapalıçarşı açık mı? Yılbaşı nedeniyle birçok kişi, Kapalıçarşı'nın açık olup olmadığını ve çalışma saatlerini merak ediyor. Kapalıçarşı'ya gitmek isteyenler, yılbaşı döneminde çarşının açık olup olmadığını ve çalışma saatlerini araştırıyor. Peki 1 Ocak Kapalıçarşı kapalı mı?

31 Aralık günü çarşı kaça kadar hizmet veriyor? 1 Ocak 2025'te Kapalıçarşı kapalı mı olacak? Kapalıçarşı'nın çalışma saatlerine dair detaylar haberimizde yer alıyor…

KAPALIÇARŞI 31 OCAK GÜNÜ AÇIK MI?

Kapalıçarşı, 31 Aralık'ta normal çalışma saatleri olan 08:30 - 19:00 arasında açık kalacak ve hizmet vermeye devam edecek. Ancak, yılbaşı akşamı dolayısıyla bazı dükkânların daha erken saatlerde kapanabileceği unutulmamalıdır.

Bugün (31 Aralık? Kapalıçarşı açık mı? 1 Ocak Kapalıçarşı kapalı mı, saat kaça kadar açık?

KAPALIÇARŞI 1 OCAK 2025 GÜNÜ KAPALI MI?

1 Ocak'ta resmi tatil olması sebebiyle Kapalıçarşı hizmet vermeyecek. Alışveriş yapmak isteyenler, çarşıyı 2 Ocak'tan itibaren ziyaret edebilirler.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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