Dün akşam Koferans Lgi'nde oynanan Lille-Klaksvik maçı esnasında Yusuf Yazıcı'nın evine hırsız girdi. Milli futbolcunun evinden lüks saatler, kıyafetler ve deri eşyalar çalındı. Daha önce 2020 yılının başlarında dizinden ameliyat olmak için İtalya'ya giden milli futbolcunun evine hırsızlar girmiş ve arabası ile değerli eşyalarını çalmıştı.

Bu ilk de değil! Yusuf Yazıcı'nın evine yine hırsız girdi

Fransa ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın evine, dün akşam Avrupa Konferans Ligi maçı sırasında hırsızlar girdi.

POLİSİ ARADI



L'Equipe'in haberine göre maç sırasında Yusuf Yazıcı'nın evine hırsızlar girdi. Milli futbolcunun evinden lüks saatler, kıyafetler ve deri eşyalar çalındı. Maçın ardından evine dönüp durumu fark eden Yusuf, polise haber verdi.

DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

2019 yılından bu yana Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'nın evine ikinci kez hırsız girdi. 2020 yılının başlarında dizinden ameliyat olmak için İtalya'ya giden milli futbolcunun evine hırsızlar girmiş ve arabası ile değerli eşyalarını çalmıştı.