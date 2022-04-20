BtcTurk kimin? 2013 yılında Türk lirası ile ilk Bitcoin alım satım işleminin gerçekleştirildiği Türkiye'nin Türk lirası tabanlı ilk kriptopara alım satım platformu olan BtcTurk hakkında BtcTurk kimin? BtcTurk sahibi kim? BtcTurk kim tarafından ve ne zaman kuruldu? soruları BtcTurk kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Peki, BtcTürk pro kimin? İşte detaylar...

BTCTURK KİMİN?

1 Temmuz 2013 tarihinde iş insanı Kerem Tibuk tarafından kurulmuş, 2018 yılında QNB Finansinvest CEO'su Özgür Güneri tarafından devralınmıştır. Akbank, Fibabanka, Denizbank, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, Yapı Kredi ve Ziraat Bankası ile işbirliği yapmıştır. Temmuz 2020'de yurt dışından da kullanıcı kabulüne başlayan BtcTurk'ün kullanıcıları Türk lirası, Bitcoin ve Tether ile kripto para alıp satabilmektedir.

BTCTURK TARİHÇESİ

1 Temmuz 2013'te Kerem Tibuk tarafından kuruldu.

Türk lirası ile ilk Bitcoin işlemi 1 Temmuz 2013 tarihinde gerçekleşti.

Ekim 2018'de kurulan Blockchain Türkiye Platformu'nun (BCTR) kurucuları arasında yer almıştır.

20 Şubat 2019'da gerçekleştirilen Blockchain Economy Summit'e sponsor olmuştur.

9 Nisan 2019'da BtcTurk | PRO beta sürümü yayına başladı.

10 Temmuz 2019'da BtcTurk | PRO mobil uygulaması yayınlandı.

28 Ağustos 2019'da TFF Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'a 2019-2020 sezonu isim ve forma göğüs sponsoru olmuştur.

3 Mart 2020 tarihinde BtcTurk yeni iş modeli ile yenilendi.

9 Nisan 2020 tarihinde BtcTurk mobil uygulaması yayınlandı.

20 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye Kadın ve Erkek Futbol Milli Takımları Ana Sponsoru olmuştur.

Eylül 2020'de Türkiye Bilişim Vakfı'nın ana sponsorları arasında yer aldı.

22 Mart 2021 tarihinde milli futbolcu Cengiz Ünder ile sponsorluk anlaşması yapmıştır.

18 Mayıs 2021 tarihinde Türkiye Voleybol Milli Takımlar ana sponsorlarından biri olmuştur.

BTCTURK HAKKINDA

BtcTurk'ün kendi hakkında açıklamasıdır:

BtcTurk, 1 Temmuz 2013 tarihinde kurulan Türkiye'nin ilk, dünyanın 4. Bitcoin alım satım platformudur. Şirketimiz kurulduğu günden bugüne kadar kullanıcılarına en güvenilir hizmeti sunmayı vizyon edinmiştir. Bu doğrultuda platformumuz ileri düzeyde sistem güvenliği yöntemleri ile korunmakta ve sürekli olarak uluslararası bağımsız denetim şirketlerinin denetimine tabi olmaktadır.

Türkiye'de yapmış olduğumuz yatırım ve anlaşmalar ile kullanıcılar; 7/24 Türk lirası ile Bitcoin alım satımı yapabilir, istedikleri anda Türkiye'deki banka hesaplarına veya anlaşmalı ödeme kuruluşlarına bağlı cüzdanlarına Türk Lirası çekebilirler. 2013 yılından itibaren biriken deneyimlerimizi, 7/24 canlı destek veren uzman ekibimiz ile Türkiye'nin ilk ve en güvenilir Bitcoin alım satım platformu olarak hizmet vermeye devam ediyoruz.

2019 yılında, Yeni Malatyaspor isim ve forma sponsorluğu ile dünyada bir ilki gerçekleştirdik. 2020'de Kadın ve Erkek Futbol Milli takımlarımıza ana sponsor olarak dünyada bir ilke daha imza attık.

BtcTurk olarak, Türk sporunu ve milli sporcularımızı desteklemeye 2021 yılında da devam ediyoruz. Ülkemizi yurt dışında başarı ile temsil eden milli futbolcumuz Cengiz Ünder ile iş ortaklığı anlaşmasının yanı sıra Kadın ve Erkek Voleybol Milli Takımlarımızın ana sponsoru olduk. Ayrıca, Tokyo Olimpiyat Oyunlarında Türkiye'yi temsil edecek 21 olimpik sporcumuza desteğimizle Bitcoin'in 21 milyonluk sınırlı arzına dikkat çekerken yeni neslin yanında olmaya devam ediyoruz.

Bitcoin'in gelişimi için çalışmalar yürüten, yazılım geliştiricilere finansman, eğitim ve mentörlük sağlayan, kâr amacı gütmeyen Bitcoin geliştirme platformu Brink'e 210,000 dolarlık fon sağladık.

İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlı Eliptik Yazılım ve Ticaret A.Ş. tarafından yönetilen BtcTurk, Türkiye Cumhuriyeti Sanal Pazaryeri Hukuki standartlarına uygun olarak 100.000.000 Türk Lirası sermaye ile hizmet vermektedir.

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