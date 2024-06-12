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Brezilya - Polonya voleybol maçı ne zaman? Brezilya - Polonya voleybol maçı hangi tarihte, hangi kanalda?

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Brezilya ve Polonya arasındaki voleybol maçı, 13 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. Maçın yayınlanacağı kanal merak konusu oluyor. Peki, Brezilya - Polonya voleybol maçı ne zaman? Brezilya - Polonya voleybol maçı hangi tarihte, hangi kanalda?

Brezilya - Polonya voleybol maçı ne zaman? Sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Voleybol ile yakından ilgilenenlerin gündeminde bugün oynanacak olan voleybol maçları yer alıyor. Sporseverlerin merak ettikleri arasında Brezilya - Polonya voleybol maçı ne zaman? Sorusu oluyor. Peki, Brezilya - Polonya voleybol maçı ne zaman? Brezilya - Polonya voleybol maçı hangi tarihte, hangi kanalda?

BREZİLYA - POLONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Brezilya ile Polonya arasındaki Voleybol Kadınlar Milletler Ligi maçı, 12 Haziran 2024 Çarşamba günü saat 15:30'da Hong Kong Stadyumu'nda oynanacak. Maç, TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak izlenebilecek. TRT Spor Yıldız kanalı, Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71, Vodafone TV 72 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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