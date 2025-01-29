Brest Real Madrid, Arda Güler oynuyor mu, ilk 11'de mi, kadroda mı?

Real Madrid bu hafta Brest ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala gözler milli futbolcu Arda Güler'e çevrildi. Peki, Brest Real Madrid, Arda Güler oynuyor mu, ilk 11'de mi, kadroda mı?

ARDA GÜLER OYNUYOR MU?

EFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında Brest ve Real Madrid karşı karşıya gelecek. Puan sıralamasını yakından ilgilendiren kritik mücadele 29 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'da başlarken TRT Tabii Sor 4 ekranlarında olacak.

Eflatun-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 7 karşılaşmada 4 galibiyet alırken 3 mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı. Savunma hattında problem yaşayan Ancelotti'nin ekibi rakip fileleri 17 kez sarsarken kalesinde ise 12 gol gördü..

Arda Güler, yedekler arasında yer alıyor.