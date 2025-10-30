Borsa İstanbul, 30 Ekim'de yeni güne pozitif bir başlangıç yaptı. BIST 100 endeksi, açılış itibarıyla 36,37 puan ve yüzde 0,33 artışla 10.907,44 seviyesinden işlem görmeye başladı. Peki, Borsa neden yükseliyor? 30 Ekim BİST100 endeksi yüzde kaç? BIST100'e dair detaylar haberimizde!

BORSA NEDEN YÜKSELİYOR?

Borsa İstanbul'daki yükselişin arkasında hem yurt içi hem de küresel faktörler etkili oluyor. Yatırımcılar, ekonomik veriler ve küresel piyasalardaki risk iştahına göre pozisyon alıyor.

Küresel Etkiler: ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yapılan 25 baz puanlık faiz indirimi ve ABD-Çin ticari ilişkilerinde yumuşama sinyalleri, küresel piyasaları destekliyor. Bu durum, BIST 100 endeksinin yükselişine dolaylı katkı sağlıyor.

Yurt İçi Gelişmeler: Ekonomik güven endeksi ve diğer makro göstergeler, yatırımcıların yön bulmasında belirleyici oluyor. Uzmanlar, ekonomik güvenin artmasının alım eğilimini güçlendirebileceğini belirtiyor.

Sektörel Hareketler: Açılışta bankacılık ve finansal kiralama sektörlerindeki değer kazançları, endeksin yükselişinde başrol oynuyor. Tekstil ve deri gibi bazı sektörlerde sınırlı düşüşler gözlemlense de, genel piyasa pozitif seyrediyor.

BORSA NEDEN YÜKSELDİ BUGÜN?

Salı günü yarım işlem seansında %0,16 artışla kapanan BIST 100 endeksi, Cumhuriyet Bayramı tatilinin ardından yeni güne yükselişle başladı. Küresel risk iştahındaki toparlanma, yatırımcıların alım iştahını destekledi.

Analistler, endeksin teknik görünümüne dikkat çekiyor:

Direnç Seviyeleri: 11.000 ve 11.100 puan kısa vadeli direnç noktaları olarak öne çıkıyor.

Destek Seviyeleri: 10.800 ve 10.700 puan ise güçlü destek bölgeleri olarak belirlenmiş durumda.

Gün içinde açıklanacak ekonomik güven endeksi ve ECB'nin faiz kararları, endeksin yönünü belirlemede kritik rol oynayacak.

30 EKİM BİST100 ENDEKSİ YÜZDE KAÇ?

BIST 100 endeksi, 30 Ekim itibarıyla açılışta 10.907,44 puan seviyesinden işlem görerek %0,33 oranında değer kazandı. Günün öne çıkan sektörleri ve küresel gelişmeler, bu artışta belirleyici oldu.

Bankacılık Endeksi: %0,95 artış

Holding Endeksi: %0,20 artış

Finansal Kiralama ve Faktoring: %1,06 artış

Tekstil ve Deri Sektörü: %0,44 düşüş

Uzmanlar, küresel risk iştahının güçlü kaldığı sürece Borsa İstanbul'da yükseliş eğiliminin devam edebileceğini vurguluyor.