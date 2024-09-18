Bologna hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

Bologna FC 1909, şu anda Serie A'de mücadele eden İtalyan futbol kulübü Bologna şehrinde 1909 yılında kurulan kulüp mavi ve kırmızı renkli formaları nedeniyle rossoblù olarak da biliniyor. Bologna hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

BOLOGNA HANGİ ÜLKENİN TAKIMI, HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Tam ad: Bologna Football Club 1909 SpA

Lig : Serie A

Bologna FC 1909, şu anda Serie A'de mücadele eden İtalyan futbol kulübü.

Bologna şehrinde 1909 yılında kurulan kulüp mavi ve kırmızı renkli formaları nedeniyle rossoblù olarak da biliniyor. Geçmişinde 7 defa İtalya şampiyonluğu yaşayan Bologna İtalya'nın en başarılı 6. takımıdır.