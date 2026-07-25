BlackRock CEO'su: 'Yapay zeka çağında daha çok tesisatçıya, daha az avukata ihtiyacımız var'

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock'un CEO'su Larry Fink, yapay zekânın iş gücü üzerindeki etkilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, gelecekte el becerisine dayalı mesleklerin çok daha kritik hale geleceğini söyledi. Fink, toplumun uzun yıllardır beyaz yakalı meslekleri yüceltirken teknik ve zanaat gerektiren işleri ikinci plana ittiğini belirterek bu yaklaşımın değişmesi gerektiğini ifade etti.



Yaklaşık 14 trilyon dolarlık varlığı yöneten BlackRock'un patronu, yapay zekânın özellikle bazı ofis çalışanlarının yaptığı işleri dönüştüreceğini, buna karşılık elektrikçi, tesisatçı, kaynakçı gibi teknik uzmanlıklara olan ihtiyacın hızla artacağını dile getirdi.

ABD'de uzun yıllardır gençlerin üniversite eğitimi almaya yönlendirildiğini söyleyen Fink, bu anlayışın zamanla tek doğru kariyer yolu olarak benimsendiğini savundu. Bankacılık, hukuk ve medya gibi sektörlerin daha prestijli gösterildiğini belirten Fink, herkesin bu alanlara yönelmesinin doğru olmadığını söyledi.

Toplumun teknik meslekleri yeterince takdir etmediğini vurgulayan Fink, el becerisi gerektiren işlerde çalışanların da en az finans veya hukuk sektöründekiler kadar başarılı ve saygın kariyerlere sahip olabileceğini ifade etti. Eğitim politikalarının da bu dengeyi yeniden kuracak şekilde şekillenmesi gerektiğini belirten BlackRock CEO'su, geleceğin iş gücü ihtiyacının bu yönde değişeceğine dikkat çekti.



Petrol fiyatı uyarısı: 150 dolar küresel resesyon getirebilir





Fink, küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerinde enerji piyasalarına da değindi. Petrol fiyatlarının varil başına 150 dolara yükselmesi halinde bunun dünya ekonomisinde ciddi bir daralmaya yol açabileceğini söyleyen Fink, böyle bir senaryonun sert bir küresel resesyon riskini beraberinde getireceğini belirtti.



Ortadoğu'daki jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatları üzerindeki etkisinin henüz netleşmediğini ifade eden Fink, olumlu bir diplomatik sürecin petrol fiyatlarını yeniden çatışma öncesindeki seviyelere çekebileceğini, aksi durumda ise uzun süre 100 doların üzerinde seyreden petrol fiyatlarının ekonomik büyüme üzerinde ağır baskı oluşturacağını söyledi.