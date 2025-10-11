Bitcoin şimdi alınır mı, ne zaman alınmalı? Bitcoin'de düşüş devam edecek mi?

2025'in son çeyreğinde kripto piyasalarında yönü belirleyen en önemli faktörlerden biri, ABD–Çin ilişkilerinde artan gerilim oldu. ABD borsalarının güçlü açılışlarıyla birlikte Bitcoin, 122.000 dolara kadar yükselmişti. Ancak bu ralli, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik sert açıklamaları ve nadir toprak elementleri ihracatına yönelik kısıtlamalara dair mesajları ardından gelen panik satışlarla keskin bir düşüşe evrildi. Bu tür kırılganlıklar, kripto piyasasının doğasını ve kırılgan yapısını gösteriyor. Peki, Bitcoin (BTC) şimdi alınır mı, ne zaman alınmalı? Bitcoin'de düşüş devam edecek mi? Kripto piyasasına dair detaylar haberimizde...

BITCOIN ŞİMDİ ALINIR MI?

Bitcoin'in kısa vadeli performansı genellikle risk iştahına, makroekonomik göstergelere ve jeopolitik gelişmelere sıkı sıkıya bağlıdır. Trump'ın Çin'e yönelik düşmanca söylemleri ve nadir toprak elementleri ihracatına sınırlamalar getirme tehdidi, küresel piyasalarda "riskten kaçış" eğilimini tetikleyerek Bitcoin fiyatını aşağı çekti.

Ayrıca, ABD faiz politikası, enflasyon rakamları ve likidite koşulları gibi faktörler kripto talebini doğrudan etkiliyor. Faiz artışları ve sıkı para politikaları, riskli varlıklardan sermaye çıkışını teşvik edebilir.

Teknik ve Zincir İçi Göstergeler

Kripto analistleri, fiyatın dağılım bölgelerine ve zincir üzerindeki "gerçekleşmiş fiyat" (realized price) gibi değerleşme eşiklerine dikkat çekiyor. Örneğin CryptoQuant'un analizine göre, Bitcoin'in gerçekleşmiş fiyat seviyesinin yaklaşık 117.700 dolar olduğu, bu seviyenin altındaki fiyatlardaki alımların uzun vadeli yatırımcılar açısından daha makul olabileceği öne sürülüyor.

Ayrıca, boğa piyasası dönemlerinde fiyatın belli oranda (örneğin yüzde 15–20) geri çekildiği düzeltme bölgeleri, stratejik alım fırsatları olarak kabul ediliyor.

Değerlendirme

Bitcoin şu anlık çok net bir "alım zamanı" sinyali vermiyor; tersine yüksek volatilite ve jeopolitik riskler nedeniyle dikkatli olmakta fayda var. Eğer yatırımcı, risk toleransı yüksekse ve uzun vadeyi görebiliyorsa, kademeli alım (örneğin DCA — dolar maliyeti ortalaması) stratejisi dikkate alınabilir. Ancak piyasada kırılganlık sürerken tüm sermayeyi tek seferde girmek, ters hareketlerde önemli zararlara yol açabilir.

BITCOIN NE ZAMAN ALINMALI?

Dip Arama Stratejisi: Bazı analistler, fiyatın önemli destek seviyelerine yaklaştığı dönemlerde (örneğin önceki yükseliş trend çizgisi, 200 günlük hareketli ortalama, büyük arz kümelerinin bulunduğu bölgeler) alım yapılmasını önerirler. Bu şekilde risk / ödül dengesi daha makul olabilir.

DCA (Dolar Maliyet Ortalaması): Belirli aralıklarla küçük tutarlarda alım yaparak fiyat dalgalanmalarının etkisini dağıtmak, duygusal kararları azaltabilir. CryptoQuant analistleri de bu yaklaşımı vurguluyor.

Kırılma ve Onay Bekleme: Teknik analiz açısından, Bitcoin'in belirli direnç seviyelerini kırmasını ve bu kırılmanın teyidini görmek bazı yatırımcılar için güvenli bir giriş noktası oluşturabilir.

Tarihsel Döngüler ve Piyasa Psikolojisi

Bitcoin'in geçmiş fiyat döngüleri, özellikle halving (yarılanma) dönemlerine göre şekilleniyor. Bazı yorumculara göre halving sonrası dönem, genellikle kripto piyasalarında yükseliş sezonunu başlatan yapılandırmalar oluşturuyor.

Ancak unutulmamalı: Geçmiş performans, geleceği garanti etmez. Jeopolitik, makroekonomik ve düzenleyici riskler her zaman fiyatları etkileyebilir.



NOT: Haberimizde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi DEĞİLDİR!