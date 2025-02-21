Bitcoin neden yükseliyor?

Kripto para piyasası Fed'in Ocak ayı toplantı tutanaklarını yakından takip ediyor. Federal Açık Piyasa Komitesi, enflasyonist baskılar konusundaki endişelerini dile getirirken, federal fon oranını yüzde 4,25-4,50 aralığında tutma kararı aldı. Bu gelişmeler Bitcoin başta olmak üzere kripto varlıkların fiyatlarını önemli ölçüde etkiledi.

Bitcoin Fed'in Enflasyon Endişeleriyle 98 Bin Dolara Yükseldi

Türev piyasalarındaki gelişmeler, Bitcoin için yükseliş beklentilerini güçlendiriyor. QCP Capital analistleri, yüksek delta Bitcoin call opsiyonlarına yönelik talebin artmasının, fiyatlarda yeni bir yükseliş dalgası beklendiğine işaret ettiğini belirtiyor.

Piyasa katılımcıları, Bitcoin'in 92.500 dolar destek seviyesini ve Fed'in politika yönünü yakından gözlemliyor. Nexo Dispatch Analisti Iliya Kalchev, bu gelişmelerin likidite ve yatırımcı duyarlılığını etkileyebileceğini söylüyor.

Build on Bitcoin kurucu ortağı Dom Harz, Solana'nın memecoin pazarındaki son tartışmalarla itibar kaybı yaşadığını açıkladı. LIBRA, TRUMP ve HAWK gibi memecoin projeleriyle gündeme gelen olumsuz gelişmeler, Solana'nın piyasa dinamiklerini etkiledi.

Ethereum (ETH) ise yaklaşan Pectra yükseltmesiyle geliştiricilerin ilgisini çekiyor. Ethereum'un güvenilir platform olma konumunu koruması, memecoin döneminin sona ermesiyle birlikte önem kazanıyor.

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