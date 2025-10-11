Bitcoin neden düşüyor? Altcoin'ler neden düşüyor? SON DAKİKA! Kripto piyasası neden düşüyor?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik %100 gümrük vergisi açıklaması, yalnızca küresel ticaret dengelerini değil, aynı zamanda kripto para piyasasını da derinden sarstı. Bitcoin, altcoinler ve genel piyasa değeri tarihi düşüşler yaşadı. Bu gelişme, yatırımcılar arasında panik havası estirirken, özellikle kaldıraçlı işlemler üzerinden pozisyon alan kullanıcılar büyük kayıplar yaşadı. Peki, Bitcoin neden düşüyor? Altcoin'ler neden düşüyor? Kripto piyasası neden düşüyor? Kripto piyasasına dair detaylar haberimizde...

BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

Bitcoin (BTC), son 24 saatte hem spot hem de vadeli işlemlerde ciddi bir düşüş yaşadı. Binance vadeli işlemlerinde BTC fiyatı 96.659 dolara kadar gerilerken, Coinbase spot verilerine göre 105.000 dolar seviyesine kadar düştü. Bu, son üç ayın en düşük seviyesini temsil ediyor.

Politik Belirsizlik ve Ticaret Gerilimi

Düşüşün temel nedenlerinden biri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e uygulayacağını duyurduğu %100 gümrük vergisi oldu. Çin'in nadir toprak elementleri ihracatını kısıtlayacağı yönündeki açıklamalarına karşılık gelen bu hamle, küresel ticaret savaşlarının yeniden kızışacağı endişesini doğurdu.

Bu tarz politik belirsizlikler, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden olurken, Bitcoin gibi volatilitesi yüksek dijital varlıklar ilk sırada etkileniyor.

Tasfiyeler Zinciri

CoinGlass verilerine göre, sadece Bitcoin'e yönelik kaldıraçlı pozisyonlarda 9,56 milyar dolarlık tasfiye gerçekleşti. Bu pozisyonların %80'inden fazlası long (yükseliş beklentili) işlemlerdi. Bu da BTC fiyatındaki düşüşü hızlandırdı.

ALTCOİNLER NEDEN DÜŞÜYOR?

Bitcoin'deki satış baskısı doğrudan altcoin piyasasına da yansıdı. Ethereum (ETH), Solana (SOL), Avalanche (AVAX) gibi majör altcoin'lerde %15'e varan geri çekilmeler görüldü.

Dominans Artışı ve Piyasa Güvensizliği

Bitcoin dominansı yükselirken, altcoinler daha sert düşüşler yaşadı. Bu durum, yatırımcıların "güvenli liman" olarak gördüğü Bitcoin'e yönelme eğilimini gösteriyor. Ancak BTC'deki hızlı çöküş, altcoin'leri korumaktan çok, onları da peşinden sürükledi.

Özellikle yüksek kaldıraçla işlem gören coin'lerdeki tasfiye oranı %90'a kadar çıktı. Hyblock Capital, piyasadaki 2x kaldıraçlı pozisyonların neredeyse tamamının temizlendiğini belirtiyor.

Altyapı Riskleri

Altcoin'lerin büyük bir kısmı, yapay zekâ, DeFi veya oyun gibi teknoloji tabanlı sektörlerle ilişkilendiriliyor. Çin'in nadir element ihracatını kısıtlama planı, bu teknolojilerin üretiminde sıkıntı yaratabilir. Özellikle çip üretimi, blokzincir altyapısının sürdürülebilirliği açısından kritik önem taşıyor. Bu nedenle yatırımcılar, bu alandaki projelerden uzaklaşmaya başladı.

KRİPTO PİYASASI NEDEN DÜŞÜYOR?

Kripto para piyasasının toplam değeri, son 24 saatte %11,8 oranında gerileyerek 3,64 trilyon dolara düştü. Bu, yalnızca teknik satışlarla değil, aynı zamanda küresel jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle şekillenen bir düşüştü.

Küresel Ticaret Savaşları: Yeni Dalga

ABD-Çin hattında yaşanan yeni ticaret gerilimi, yalnızca hisse senedi piyasalarını değil, aynı zamanda dijital varlıkları da olumsuz etkiliyor. Özellikle teknoloji temelli riskli yatırımlarda geri çekilme eğilimi, kripto paraları ilk hedef haline getirdi.

Trump'ın açıklamaları, Kasım 2025'ten itibaren geçerli olacak olsa da piyasalar bu tarz gelişmeleri her zaman "önceden fiyatlama" eğilimindedir. Dolayısıyla şimdiden ciddi bir güven erozyonu yaşanıyor.

Makroekonomik Baskılar

Kripto piyasasını etkileyen bir diğer unsur da makroekonomik göstergeler. ABD tahvil faizlerinin yeniden yükselme eğiliminde olması, kripto gibi riskli varlıklardan kaçışı hızlandırıyor. Aynı şekilde, dolar endeksindeki (DXY) güçlenme, kripto piyasaları üzerinde baskı oluşturuyor.

VOLATİLİTENİN ARTACAĞI BİR DÖNEME GİRİYORUZ

Kripto para piyasaları, özellikle politik ve ekonomik şoklara karşı son derece hassas. Donald Trump'ın Çin'e yönelik agresif ticaret politikaları, kripto piyasasında ciddi bir dalgalanmaya yol açtı ve bu yalnızca bir başlangıç olabilir.