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Bir banka müşterisinin hesabına yanlışlıkla 3 milyar lira gönderdi

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ABD'li büyük banka Citigroup, geçtiğimiz, bir müşterisinin hesabına 280 dolar göndermesi gerekirken, yanlışlıkla 81 milyon dolar (yaklaşık 2.9 milyar TL) yatırdı. Hata ancak 90 dakika sonra fark edilebildi.

ABD'li banka Citigroup, bir müşterisine 280 dolar yerine yanlışlıkla 81 milyon dolar gönderdi ve bu hatayı ancak 90 dakika sonra fark etti. Bu olay, bankanın operasyonel zafiyetlerini ve finansal sistemlerdeki riskleri bir kez daha gündeme getirdi.

BANKANIN OPERASYONEL SORUNLARI GÜNDEMDE

Bu olay, Citigroup'un uzun süredir devam eden operasyonel sorunlarını çözmeye çalıştığı bir dönemde gerçekleşti. Hatalı transfer, bankanın iç süreçlerindeki aksaklıkları yeniden gündeme getirdi.

HATA 90 DAKİKA SONRA FARK EDİLDİ

Yanlış transfer işlemi, bankanın ödeme çalışanı ve işlemi kontrol eden kişi tarafından 90 dakika sonra fark edildi. Bu süre zarfında, hatalı transferin geri alınması için gerekli adımlar atıldı.

BENZER HATALAR DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

Citigroup, daha önce de benzer hatalarla karşılaşmıştı. Örneğin, 2020 yılında Revlon'un alacaklılarına yanlışlıkla 900 milyon dolar göndermiş ve bu miktarın büyük bir kısmını geri alamamıştı.

BANKALARIN DİJİTAL SİSTEMLERİNDEKİ RİSKLER

Bu tür olaylar, bankaların dijital sistemlerindeki potansiyel riskleri ve bu sistemlerin ne kadar güvenilir olduğunu sorgulatıyor. Bankaların, bu tür hataların önüne geçmek için daha sıkı kontrol mekanizmaları geliştirmesi gerektiği belirtiliyor.

Bir banka müşterisinin hesabına yanlışlıkla 3 milyar lira gönderdi
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Finans
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıNetherill:

bizim bankalarda yapsa böyle hata diyecemde bizim bankalarda bu kadar para yoktur :D

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

çok dikkat edilmesi gereken meslek beyin yorulunca böyle hatalar olabiliyor

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