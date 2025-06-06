BİM bugün açık mı? BİM bayram çalışma saatleri 2025!

BİM bugün açık mı? BİM bayram çalışma saatleri 2025!
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Kurban Bayramı'nın ilk gününde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar "BİM bugün açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. Bayram ziyaretleri öncesi ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için BİM bugün açık mı sorusu en çok merak edilen konulardan biri haline geldi.

6 Haziran 2025 Cuma günü Kurban Bayramı'nın ilk gününe denk gelmesi nedeniyle vatandaşlar, "BİM bugün açık mı?" sorusunun cevabını öğrenmek istiyor. Özellikle sabah saatlerinde market alışverişi planlayanlar, BİM'in çalışma düzenini araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı'nın 1. gününde BİM bugün açık mı, saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte BİM'in bayram tatili çalışma saatlerine dair güncel bilgiler…

BİM BUGÜN AÇIK MI?

Bugün, 6 Haziran 2025 Cuma günü, Kurban Bayramı'nın ilk gününde BİM marketleri kapalıdır.

BİM bugün açık mı? BİM bayram çalışma saatleri 2025!

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM, bayramın ilk iki günü olan 6 ve 7 Haziran tarihlerinde hizmet vermeyecek; mağazalar 8 Haziran Pazar günü sabah saat 09:00 itibarıyla yeniden açılacak ve 21:00'e kadar hizmet verecektir.

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