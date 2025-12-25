Bilişim suçlarıyla mücadelede yeni dönem! Savcılara banka hesaplarına el koyma yetkisi

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, savcılara banka hesaplarına yönelik yeni yetkiler tanındı. NTV'de yer alan habere göre düzenlemeyle, bilişim suçları yoluyla elde edildiği değerlendirilen menfaatin bulunduğu hesapların askıya alınması ve bu hesaplara el konulması mümkün hale geldi.

BANKA HESAPLARI 48 SAAT SÜREYLE DONDURULABİLECEK

Ceza Muhakemesi Kanunu'na eklenen hükme göre savcılar, nitelikli hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık ve kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi suçlar kapsamında şüphe oluşması halinde banka hesaplarını 48 saat süreyle dondurabilecek. Bu süreçte savcılar; banka, ödeme hizmet sağlayıcıları ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarından şüpheli hesapların askıya alınmasını talep edebilecek.

Kurumların, savcılığın talebi üzerine gerekli tüm bilgi ve belgeleri paylaşmakla yükümlü olduğu belirtildi. Askıya alma işlemi devam ederken şüpheli hesaptan başka bir hesaba aktarım girişimi olması halinde, hizmet sağlayıcıların bu durumu savcılığa bildireceği kaydedildi. Askıya alma işlemi hesap sahibine de tebliğ edilecek. Hesap sahibinin itiraz etmesi durumunda savcılık, başvuru hakkında 24 saat içinde karar verecek.

ASKIYA ALINAN TUTARA EL KONULABİLECEK

Yasa kapsamında ayrıca, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, hakim kararı beklenmeksizin savcının talebi üzerine askıya alınan tutara el konulabileceği düzenlendi. Hakim kararı olmadan gerçekleştirilen el koyma işlemine 24 saat içinde itiraz edilebileceği, hakimin ise bu itirazı 48 saat içinde karara bağlayacağı belirtildi.