Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman? Beşiktaş Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak soruları, taraftarlar tarafından sıkça araştırılıyor. Beşiktaş Trabzonspor maçı, 15 Şubat 2025 Cumartesi günü oynanacak. İki güçlü ekibin karşılaşması, futbolseverlere büyük heyecan yaşatacak. Peki, Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman? Beşiktaş Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın tarihine ve yayın bilgilerine dair detaylar…

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki müsabaka 15 Şubat Cumartesi günü 19.00'da Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

BJK SuperApp sahipleri ise biletleri 10 Şubat 2025 saat 17.00'den itibaren almaya başladı.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇ BİLETLERİ NE KADAR?

Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasının biletlerinin satış duyurusu ile birlikte fiyatları da belli oldu. Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre bilet fiyatları şöyle:

Loca 152: 20.000 TL

Loca 162: 20.000 TL

VIP 100: 15.000 TL

VIP 101-126: 12.750 TL

Doğu Alt 115-116 Blok: 4.125 TL

Batı Alt 102-125 Blok: 4.125 TL

Doğu Alt 114-117 Blok: 3.750 TL

Batı Alt 103-124 Blok: 3.375 TL

Doğu Alt 113-118 Blok: 3.375 TL

Batı Üst 430-401 Blok: 3.000 TL

Batı Üst 429-402 Blok: 2.625 TL

Batı Üst 428-403 Blok: 2.250 TL

Doğu Üst Tüm Bloklar: 1.950 TL

Güney Alt Tüm Bloklar: 900 TL

Güney Üst Tüm Bloklar: 825 TL

Kuzey Alt Tüm Bloklar: 825 TL

Kuzey Üst Tüm Bloklar: 750 TL