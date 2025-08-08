Beşiktaş – St. Patrick's rövanş maçı biletleri henüz satışa çıkmadı ancak duyuru geldiğinde taraftarların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Beşiktaşlı taraftarlar, rövanş maçı biletlerinin ne zaman satışa sunulacağını merak ediyor. Siyah-beyazlı taraftarlar, Tüpraş Stadyumu'nu doldurarak takımlarına Avrupa yolunda destek verecek. Maç günü tribünlerin tamamen dolması öngörülüyor. Peki, Beşiktaş – St. Patrick's rövanş maçı biletleri satışa çıktı mı? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ ST. PATRICK'S RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Rövanş maçı 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 21.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Play-off turuna yükselecek takım bu karşılaşma sonunda belli olacak.

BEŞİKTAŞ - ST. PATRICK'S RÖVANŞ MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

İlk maçta aldığı farklı galibiyetle önemli bir avantaj yakalayan Beşiktaş, taraftarı önünde turu geçmeyi hedefliyor. Bu nedenle bilet satışları başladığında yoğun talep olması bekleniyor.

Beşiktaş – St. Patrick's rövanş maçı bilet fiyatları ve satış tarihleri, Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden açıklanacak.

BEŞİKTAŞ RÖVANŞ MAÇI BİLETİ NASIL ALINIR?

Biletlerin yalnızca Passo uygulaması veya Passo.com.tr üzerinden satılması öngörülüyor. Taraftarların bilet alabilmesi için Passolig kartlarının güncel olması gerekiyor.