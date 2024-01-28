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Beşiktaş - Sivasspor maçı kaç kaç? Beşiktaş - Sivasspor maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı?

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Peki, Beşiktaş - Sivasspor maçı kaç kaç? Beşiktaş - Sivasspor maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda karşılaşıyor. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor. Peki, Beşiktaş - Sivasspor maçı kaç kaç? Beşiktaş - Sivasspor maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı?

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Beşiktaş - Sivasspor maçında şu anda 1-0 Sivasspor önde. Maçın henüz ilk yarısı oynanıyor. EMS Yapı Sivasspor, ligde yaptığı son 4 mücadelede rakiplerine üstünlük sağlayamadı. Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 6'sını kazanan, 8'inde berabere kalan, 8'inden mağlubiyetle ayrılan Sivasspor, 26 puan ve averajla 13. basamakta yer alıyor. Beşiktaş, ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı 2-0 kazanmıştı.

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR İLK 11'LER

Sivasspor; Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Samba, Uğur, Hakan, Poungouras, Kvet, Emrah, Barrow, Manaj.

Beşiktaş ; Ersin, Svensson, Necip, Colley, Zaynutdinov, Demir Ege, Gedson, Salih, Rashica, Ghezzal, Cenk.

SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI YAYIN

Sivasspor Beşiktaş maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Sivasspor Beşiktaş maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Sivasspor Beşiktaş maçı saat 16.00'da başlayacak.

SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Sivasspor Beşiktaş maçı bugün saat 16.00'da oynanacak.

Emir Ceran
Emir Ceran
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