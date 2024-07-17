Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda? BJK Shakhtar Donetsk maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda? Beşiktaş Shakhtar Donetsk hazırlık maçına saatler kaldı. Maç öncesi Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçını hangi kanal veriyor? İşte Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı yayın bilgisi haberimizde!

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçını EXXEN'den şifresiz izleyebilmeniz için EXXEN Spor kullanıcısı olmanız gerekmektedir. EXXEN Spor Paketi sahipleri bu akşamki Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçını şifresiz izleyebilecekler.

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı bu akşam saat 19.30'da başlayacak. Maç EXXEN'den canlı olarak izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı 11'leri henüz belli olmadı. İlk 11'lerin maçın başlama saatine yani 1 saat kala yani 18.30 açıklanması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı, Radomlje'da, Sports Park Radomlje Stadyumu'nda oynanacak.