Beşiktaş, Rasim Ozan Kütahyalı'ya dava açacağını açıkladı.

Süper Lig devi Beşiktaş, spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın " Beşiktaş'a kayyum atanmalı" ifadelerine sert bir açıklamayla yanıt verdi.

BEŞİKTAŞ'TAN RASİM OZAN KÜTAHYALI'YA DAVA

Beşiktaş, Rasim Ozan Kütahyalı'ya Beşiktaş hakkında yaptığı abartılı söylemler nedeniyle hukuki süreç başlatılacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, Rasim Ozan Kütahyalı için ''Ağzından salyalar saçarak konuşan hadsiz!'' ifadeleri kullanıldı.

İşte Beşiktaş'ın yaptığı o açıklama:

"Ekol Sports kanalında yayınlanan bir programda, kulübümüz hakkında boyundan büyük sözler söyleme hadsizliğinde bulunan, toplumun sinir uçlarıyla oynamaktan başka bir işe yaramayan Rasim Ozan Kütahyalı ile söz konusu hadsize stüdyosunu açarak saçma sapan fikirlerini ağzından salyalar saçarak anlatma imkanını tanıyan Ekol Sports kanalını şiddetle kınıyoruz.

Kerameti kendinden menkul ROK ve türevlerine hatırlatmak isteriz ki Beşiktaş ağır taştır. ROK kod adlı meczupla hukuk önünde hesaplaşmak için gerekli girişimlere ivedilikle başlanacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."