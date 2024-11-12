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Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı nerede oynanacak?

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı nerede oynanacak?
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla karşılaşacak. Maçın hangi stadyumda oynanacağı merak konusu olurken, resmi açıklamanın yakında yapılması bekleniyor.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Lig'inin 5. haftasında Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Türkiye'de oynanması beklenen maçın siyasi nedenlerden dolayı başka bir ülkede oynatılmasına karar verilmişti. UEFA tarafından yapılan açıklamada, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının Macaristan'da oynanmasına karar verildi. Beşiktaşlı futbol severler, bu açıklamanın ardından sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi. Beşiktaş'ın deplasmanda ve seyircisiz oynayacağı maçın nasıl geçeceği ise şimdiden merak ediliyor. Peki, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı nerede oynanacak? Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ-MACCABİ TEL AVİV MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü İsrail takımı Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. İstanbul'da oynanması planlanan maç, alınan kararla tarafsız bir sahaya taşındı ve seyircisiz olarak Macaristan'ın Debrecen şehrindeki Nagyerdei Stadyumu'nda yapılacak. Karşılaşmanın yer değişikliği, UEFA tarafından güvenlik endişeleri nedeniyle alındı ve tarafsız saha olarak Macaristan seçildi.

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı nerede oynanacak?

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde;

"Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi müsabakasının kulübümüzün UEFA ve UEFA'ya bağlı ülke federasyonları ve yerel makamlar ile yaptığı görüşmeler neticesinde ev sahipliği yapmayı kabul eden tek ülke olan Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanmasına karar verilmiştir.

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçının seyircili olarak oynanması hususunda Macaristan yerel makamları ile anlaşmaya varılmış olsa da Macaristan yerel yetkilileri, Ajax-Maccabi Tel Aviv maçında yaşanan olayları gerekçe göstererek bugün müsabakanın seyircisiz olarak oynanmasına karar vermiştir.

Beşiktaş – Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi müsabakası, 28 Kasım 2024 tarihinde Macaristan Debrecen Nagyerdei Stadyumu'nda taraftarlara kapalı olarak oynanacaktır.

Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına taraftarlarımızdan söz konusu müsabaka ile ilgili olarak seyahat programı yapmamalarını önemle rica ederiz."

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