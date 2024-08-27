Beşiktaş- Lugano rövanş maçı nerede? Beşiktaş maçı kazanırsa veya kaybederse ne olacak?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 29 Ağustos Perşembe günü İsviçre temsilcisi Lugano ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. Karşılaşmayı Romanyalı hakem Radu Petrescu yönetecek. Beşiktaş - Lugano rövanş maçının ne zaman oynanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş- Lugano rövanş maçı nerede? Beşiktaş maçı kazanırsa veya kaybederse ne olacak? Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ- LUGANO RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 29 Ağustos Perşembe günü İsviçre temsilcisi Lugano ile yapacağı maçı Romanyalı hakem Radu Petrescu yönetecek.

BEŞİKTAŞ- LUGANO MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA'nın açıklamasına göre TÜPRAŞ Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ, LUGANO MAÇINI KAYBEDERSE NE OLUR?

Beşiktaş, Lugano eşleşmesinde kaybetmesi durumunda yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek. Siyah-beyazlılar, Konferans Ligi'ne doğrudan katılırken ön eleme oynamayacak.