Beşiktaş- Lugano rövanş maçı nerede? Beşiktaş maçı kazanırsa veya kaybederse ne olacak?
Beşiktaş ve Lugano arasında oynanacak rövanş maçının nerede gerçekleşeceği ve maçın sonuçlarına göre Beşiktaş'ın durumunun ne olacağı merak konusu oluyor. Maçın kazanılması ya da kaybedilmesi, Beşiktaş'ın gelecekteki pozisyonunu doğrudan etkileyecek. Peki, Beşiktaş maçı kazanırsa veya kaybederse ne olacak? İşte detaylar...
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 29 Ağustos Perşembe günü İsviçre temsilcisi Lugano ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. Karşılaşmayı Romanyalı hakem Radu Petrescu yönetecek. Beşiktaş - Lugano rövanş maçının ne zaman oynanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş- Lugano rövanş maçı nerede? Beşiktaş maçı kazanırsa veya kaybederse ne olacak? Detaylar haberimizde...