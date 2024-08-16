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Beşiktaş Lugano maçı ne zaman? Beşiktaş Lugano hangi kanalda yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Partizan'a karşı ilk maçı 1-0 kazanan Lugano, rövanşta uzatmalar sonunda sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı ve toplam skorda 3-2 üstün gelerek play-off turunda Beşiktaş'ın rakibi oldu. Beşiktaş Lugano maçı ne zaman? Beşiktaş Lugano hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu'nda Lugano ile Partizan karşılaştı. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi turu geçen Lugano oldu. Beşiktaş Lugano maçı ne zaman? Beşiktaş Lugano hangi kanalda yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI NE ZAMAN?

Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi Sırbistan ekibi Parrizan'ı eleyen İsviçre temsilcisi Lugano oldu.

Lugano, deplasmanda 1-0 mağlup ettiği Partizan ile sahasında oynadığı maçta normal süreyi 2-1 mağlup tamamladı. Uzatmalara giden maçta beraberlik golünü bulan Lugano, rakibini toplamda 3-2 ile eleyerek tur atladı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Lugano ile karşılaşacak İlk maç 22 Ağustos'ta Thun'da. Rövanş maçı 29 Ağustos'ta İstanbul'da.

Maç saati ise henüz açıklanmadı.

BEŞİKTAŞ LUGANO HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Beşiktaş Lugano maçı yayıncı bilgisi henüz açıklanmadı.

Osman Demir
Osman Demir
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Partizan Beşiktaş Lugano Gündem Spor Haberler

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