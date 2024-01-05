Beşiktaş - Kasımpaşa maç özeti! (VİDEO) Beşiktaş - Kasımpaşa maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ

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BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI ÖZETİ İZLE

Beşiktaş - Kasımpaşa maç özetini maçın ardından Bein Sports kanalından izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı 3-1'lik Kasımpaşa üstünlüğü ile sona erdi.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMANDI?

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı 5 Ocak 2023 günü oynandı.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.