Taraftarlar, Beşiktaş'ın iptal edilen golü hakkında detayları ve video tekrarını merakla araştırıyor. Beşiktaş'ın iptal edilen golü pozisyonu, sosyal medyada ve spor kamuoyunda büyük tartışma yarattı. Gol öncesi pozisyonda Gedson Fernandes'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı. Peki, Beşiktaş'ın iptal edilen golü! (VİDEO İZLE) Beşiktaş Galatasaray maçı iptal edilen gol pozisyonu...

BEŞİKTAŞ'IN GOLÜ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbinin 38. dakikasında yaşanan gol pozisyonunda, Ernest Muçi'nin şık vuruşu ağlara gitse de sevinç kısa sürdü. Yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı, VAR incelemesinin ardından Beşiktaş'ın iptal edilen golü karara bağlandı.

Karşılaşma sonrası konuşan eski FIFA kokartlı hakem Urs Meier, Beşiktaş'ın iptal edilen golü için, "Gedson Fernandes topu aldığı anda ofsayt pozisyonundaydı. Bu nedenle hakemin kararı doğru," ifadelerini kullandı. Bu açıklama, tartışmaları bir nebze de olsa netleştirdi.

BEŞİKTAŞ'IN İPTAL EDİLEN GOLÜ (İZLE)