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Beşiktaş Galatasaray maçının hakemi kim olacak? Derbiyi yabancı hakem mi yönetecek?

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Yaklaşan Beşiktaş Galatasaray derbisinin hakemi merak konusu oldu. Futbolseverler, karşılaşmanın hakemi hakkında araştırmalarına devam ediyor. Derbiyi yabancı bir hakemin mi, yoksa yerli bir hakemin mi yöneteceği araştırılıyor.

Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak olan Beşiktaş- Galatasaray derbisi öncesinde, maçın hakeminin kim olacağı ve yabancı hakem atanıp atanmayacağı merak konusu. Beşiktaş Kulübü, bu önemli karşılaşma için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yabancı hakem talebinde bulunmuştu. Peki, Beşiktaş-Galatasaray maçının hakemi kim olacak ve derbiyi yabancı hakem mi yönetecek?? Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM OLACAK?

Beşiktaş'ın yabancı hakem talebine rağmen, TFF yönetimi ve Merkez Hakem Kurulu (MHK), derbiyi Türk hakemin yönetmesi yönünde karar aldı.

Beşiktaş Galatasaray maçının hakemi kim olacak? Derbiyi yabancı hakem mi yönetecek?

DERBİYİ YABANCI HAKEM Mİ YÖNETECEK?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yerli hakemlerin bu tür önemli maçlarda görev almasının Türk futbolu için daha uygun olduğunu belirtti. Bu nedenle, Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Türk hakem görev yapacak.

Beşiktaş Galatasaray maçının hakemi kim olacak? Derbiyi yabancı hakem mi yönetecek?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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