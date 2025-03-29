Beşiktaş- Galatasaray derbisi VAR hakemi kim olacak? sorusu kadar, karşılaşmayı yönetecek orta hakem ve yardımcı ekip de merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu kritik derbide orta hakem olarak Yasin Kol'un görev yapacağını duyurdu. Yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Samet Çiçek üstlenirken, dördüncü hakem Çağdaş Altay olacak. Derbide adil bir yönetimin sağlanması adına VAR odasında ise sürpriz bir isim yer alacak. İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi ve hakem kadrosunun tüm detayları…

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİSİ VAR HAKEMİ KİM?

Futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş-Galatasaray derbisi VAR hakemi açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu, bu akşam saat 20.30'da başlayacak olan dev karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) olarak Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Pskit'i görevlendirdi. Deneyimli hakem, kritik pozisyonlarda Video Yardımcı Hakem olarak devreye girecek.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM OLACAK?

Maçın orta hakemliğini ise Yasin Kol yapacak. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Samet Çiçek üstlenirken, dördüncü hakem olarak sahada Çağdaş Altay görev alacak. Yabancı VAR hakemi uygulaması, derbinin adil bir şekilde yönetilmesi adına dikkat çeken bir adım oldu.