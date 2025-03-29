Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama

Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama
Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek

Direksiyon başında bunu yapan yandı
Forvette sürpriz! İşte dev derbinin 11'leri

Nefesler tutuldu! İşte dev derbinin 11'leri
İran'dan Trump'ın mektubuna 4 ana başlıkla detaylı yanıt

İran'dan Trump'ın mektubuna detaylı yanıt

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİSİ HANGİ KANALDA? Beşiktaş Galatasaray maçı şifresiz mi?

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİSİ HANGİ KANALDA? Beşiktaş Galatasaray maçı şifresiz mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 29. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş Galatasaray derbisi hangi kanalda? sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. Ezeli rakipleri karşı karşıya getirecek olan bu dev mücadele, milyonlarca kişinin ekran başında takip edeceği bir futbol şöleni olacak.

"Beşiktaş Galatasaray maçı şifresiz mi?" sorusu, maç öncesi en çok sorulan sorular arasında yer alıyor. Taraftarlar, karşılaşmanın şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağını ve hangi kanalda canlı izlenebileceğini merak ediyor. Peki, Beşiktaş Galatasaray derbisi hangi kanalda yayınlanacak? Derbi saat kaçta başlıyor ve şifresiz izleme imkânı var mı? İşte tüm detaylar…

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİSİ HANGİ KANALDA?

2025 yılında Trendyol Süper Lig'in en heyecanlı karşılaşmalarından biri olan Beşiktaş Galatasaray maçı, 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma, sadece beIN Sports 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİSİ HANGİ KANALDA? Beşiktaş Galatasaray maçı şifresiz mi?

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Beşiktaş Galatasaray maçı şifresiz yayınlanmayacak. beIN Sports aboneliği olmayan izleyicilerin, maçı izleyebilmek için dijital platformlar üzerinden abonelik oluşturması gerekiyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.