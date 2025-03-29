BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİSİ HANGİ KANALDA? Beşiktaş Galatasaray maçı şifresiz mi?

"Beşiktaş Galatasaray maçı şifresiz mi?" sorusu, maç öncesi en çok sorulan sorular arasında yer alıyor. Taraftarlar, karşılaşmanın şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağını ve hangi kanalda canlı izlenebileceğini merak ediyor. Peki, Beşiktaş Galatasaray derbisi hangi kanalda yayınlanacak? Derbi saat kaçta başlıyor ve şifresiz izleme imkânı var mı? İşte tüm detaylar…

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİSİ HANGİ KANALDA?

2025 yılında Trendyol Süper Lig'in en heyecanlı karşılaşmalarından biri olan Beşiktaş Galatasaray maçı, 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma, sadece beIN Sports 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Beşiktaş Galatasaray maçı şifresiz yayınlanmayacak. beIN Sports aboneliği olmayan izleyicilerin, maçı izleyebilmek için dijital platformlar üzerinden abonelik oluşturması gerekiyor.