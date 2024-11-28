UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da karşılaşan Beşiktaş, rakibine 3-1 yenildi. Ligde 4 maçtır kazanamayan, Avrupa'da ise 2 maçlık galibiyetin ardından kaybeden siyah-beyazlılar, ilk bir İsrail takımına mağlup oldu. Beşiktaş elendi mi?

BEŞİKTAŞ ELENDİ Mİ?

Siyah-beyazlılarda Gabriel Paulista, Dor Turgeman ile yaşadığı ikili mücadele sonrası sakatlandı. Paulista, yaşadığı bu sakatlığın ardından oyuna devam edemedi. Tecrübeli stoper, 20. dakikada yerini Emirhan Topçu'ya bıraktı.

Maccabi Tel Aviv, 23. dakikada golü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Davida, Masuaku'yu çalımlayıp penaltı noktasına doğru topu çevirdi. O bölgeye doğru hareketlenen Kanichowsky, sağ ayak içiyle vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Kanichowsky, golün ardından İsrail bayrağını göstererek asker selamı verdi. 27 yaşındaki İsrailli futbolcunun bu hareketi Türkiye'den büyük tepki aldı. UEFA'nın bu olayın ardından herhangi bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağı ise merak konusu oldu.

Siyah-beyazlılarda Arthur Masuaku, cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın 42. dakikasında rakibine yaptığı faul sonrasında sarı kart gören Masuaku, UEFA Avrupa Ligi'nde gelecek hafta forma giyemeyecek. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında 12 Aralık'ta Bodo/Glimt ile karşılaşacak.

Siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi'nde yapacağı son 3 maç sonrası sıralaması netleşecek.