Beşiktaş Dinamo Zagreb maçını hangi kanal veriyor? BJK Dinamo Zagreb hazırlık maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Beşiktaş Dinamo Zagreb hazırlık maçı maçı hangi kanalda? Beşiktaş yeni sezon hazırlıkları kapsamında Dinamo Zagreb ile 13 Temmuz Cumartesi günü hazırlık maçı oynayacak. Beşiktaş Dinamo Zagreb maçını hangi kanal veriyor merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Dinamo Zagreb maçı hangi kanalda, nereden izlenir, televizyonda yayınlanacak mı? İşte, Beşiktaş Dinamo Zagreb hazırlık maçı yayın bilgisi haberimizde...

BEŞİKTAŞ DİNAMO ZAGREB MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Dinamo Zagreb hazırlık maçı yayın bilgisi bulunmamaktadır. Maçın henüz hangi kanalda yayınlanacağı belirsizliğini koruyor. Ancak Beşiktaş Dinamo Zagreb hazırlık maçı, maç saatinde Beşiktaş'ın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanabilir.

BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş sezon öncesi hazırlık maçları için herhangi bir kanal ile anlaşmış değil. Bu sebeple hazırlık maçlarının yayın bilgisi bulunmamaktadır.

BEŞİKTAŞ DİNAMO ZAGREB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Dinamo Zagreb maçı 13 Temmuz Cumartesi akşamı saat 18.30 başlayacak. Maç, Lendava'da, Stadium Lendava Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

13 Temmuz Cumartesi:

18.30 Beşiktaş-Dinamo Zagreb (Lendava Stadı)

17 Temmuz Çarşamba:

18.30 Beşiktaş-Shakhtar Donetsk (Sports Park Radomlje)

20 Temmuz Cumartesi:

19.00 Beşiktaş-Grazer AK (Wildon Stadı)