Beşiktaş- Dinamo Zagreb maçı saat kaçta, nerede oynanacak?
Beşiktaş- Dinamo Zagreb maçı ne zaman? Beşiktaş ile Dinamo Zagreb arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi ve saati merak konusu oldu. Maçın nerede oynanacağına dair bilgiler de taraftarlar tarafından araştırılıyor. Bu önemli karşılaşma, futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor.
Yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'nın Maribor şehrinde devam eden Beşiktaş, yarın Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'le hazırlık müsabakası oynayacak. Peki, Beşiktaş- Dinamo Zagreb maçı ne zaman? Beşiktaş- Dinamo Zagreb maçı saat kaçta, nerede oynanacak? Detaylar haberimizde...
BEŞİKTAŞ- DINAMO ZAGREB MAÇI NE ZAMAN?
Yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'nın Maribor şehrinde devam eden Beşiktaş, yarın Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'le hazırlık müsabakası oynayacak.
BEŞİKTA- DINAMO ZAGREB MAÇI SAAT KAÇTA?
Siyah-beyazlılar, Hırvat ekibiyle Lendava Stadı'nda (TSİ) 18.30'da karşı karşıya gelecek.