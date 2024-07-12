Beşiktaş- Dinamo Zagreb maçı saat kaçta, nerede oynanacak?

Yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'nın Maribor şehrinde devam eden Beşiktaş, yarın Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'le hazırlık müsabakası oynayacak. Peki, Beşiktaş- Dinamo Zagreb maçı ne zaman? Beşiktaş- Dinamo Zagreb maçı saat kaçta, nerede oynanacak? Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ- DINAMO ZAGREB MAÇI NE ZAMAN?

Yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'nın Maribor şehrinde devam eden Beşiktaş, yarın Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'le hazırlık müsabakası oynayacak.

BEŞİKTA- DINAMO ZAGREB MAÇI SAAT KAÇTA?

Siyah-beyazlılar, Hırvat ekibiyle Lendava Stadı'nda (TSİ) 18.30'da karşı karşıya gelecek.