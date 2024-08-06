Milli atlet Berke Akçam, Paris Olimpiyatları'nda 48.72'lik derecesiyle serisinde birinci olarak yarı finale yükseldi. Birçok kişi Berke Akçam'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Berke Akçam kimdir? Milli atlet Berke Akçam kaç yaşında, nereli? Berke Akçam yarı finalde! Detaylar haberimizde...

BERKE AKÇAM KİMDİR?

Berke Akçam, 10 Nisan 2002 doğumlu Türk atlettir. 400 metre engelli koşuda uzmanlaşmış bir sporcu olarak tanınıyor. Atletizmdeki başarısı, onu uluslararası arenada dikkat çeken bir sporcu yapmıştır.

PARİS OLİMPİYATLARI'NDA YARI FİNALDE

Milli atlet Berke Akçam, 48.72'lik derecesiyle serisinde birinci olarak yarı finale yükseldi. Ay-yıldızlı sporculardan Yasmani Copello ise ısınma sırasında yaşadığı sıkıntı nedeniyle repesaj yarışına katılamadı.Berke Akçam'ın serisinde Alman Joshua Abuaku ise ikinci olarak yarı finale kaldı.