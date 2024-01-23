Benzine ne kadar zam gelecek? 23 OCAK AKARYAKIT FİYATLARI! Benzine zam ne zaman gelecek?

Benzin fiyatlarına yapılacak olan zam miktarı merak konusu oldu. Yakın zamanda gerçekleştirilecek olan zammın ne kadar olacağı hakkında detaylar araştırılıyor. Tüketiciler ve sektör temsilcileri, zammın boyutunu ve etkilerini yakından takip ediyorlar. Peki, Benzine ne kadar zam gelecek? 23 OCAK AKARYAKIT FİYATLARI! Benzine zam ne zaman gelecek? Detaylar haberimizde...

BENZİNE NE KADAR ZAM GELECEK?

Benzine 1 lira 46 kuruş zam gelmesi beklenirken, fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 38 lira 37 kuruştan, Ankara'da ise 39 liradan satılacak.

BENZİNE ZAM NE ZAMAN GELECEK?

Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 46 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının Türkiye'nin de dahil olduğu bölgedeki ortalaması ve dolar kurundaki dalgalanmalar göz önüne alınarak rafineriler tarafından belirleniyor. Bu hesaplamaların sonucunda dağıtım firmaları tarafından uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbest piyasa koşulları nedeniyle şirketler ve şehirler arasında küçük değişikliklere tabi olabiliyor.