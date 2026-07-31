Haberler

Benzine, mazota, motorine zam veya indirim var mı? 1 Ağustos güncel benzin motorin akaryakıt fiyatları!

Benzine, mazota, motorine zam veya indirim var mı? 1 Ağustos güncel benzin motorin akaryakıt fiyatları!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1 Ağustos bu gece akaryakıta, benzine zam var mı son dakika sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman gelecek? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatları her gün gece yarısından sonra düzenlenmekte. İşte benzine, motorine, mazota, LPG'ye zam ve indirim var mı, varsa ne zaman? İşte güncel akaryakıt fiyatları!

Benzine, mazota, motorine indirim gelecek mi? Güncel akaryakıt fiyatları, akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI

31.07.2026 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 67,13 TL

Motorin TL/lt: 80,95 TL

Fuel Oil TL/Kg: 47,79 TL

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.  

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
Sinem Dedetaş tutuklandı

Sinem Dedetaş için mahkemeden jet hızında karar
Göçmen kriziyle boğuşan İspanya'ya ilk darbe! Schengen kapsamındaki serbest dolaşımı askıya aldılar

İspanya'ya ilk darbe! Tamamen askıya aldılar
10 milyon liralık rüşvet iddiasına Sinem Dedetaş'tan ilginç yanıt

Ruhsat için istenen paraya bakın! Dedetaş'ın yanıtı daha da ilginç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Şampiyonu'nun golcüsü tatil tercihini Antalya'dan yana kullandı

Dünya Şampiyonu oldu soluğu tatil cenneti ilimizde aldı
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yangını anlatırken yaralandı

Alevlerle mücadeleyi anlatan Belediye Başkanı'nın boğazına isabet etti
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk

Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
ABD'ye ait F-35 savaş uçağı, askeri üste düştü

ABD sarsan olay! Ordunun gözbebeği çakıldı
Uçakta gencin şımarıklığının bedeli ağır oldu

Uyarıları dinlemedi, şımarıklığının bedeli ağır oldu
839 bin liralık cezaya kızdı, ses sistemini belediye önünde benzin döküp yaktı

Cezayı görünce çileden çıktı, belediye önünde benzin döküp yaktı
Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım

Gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım