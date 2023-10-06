Benzin fiyatları daha düşer mi? Pompada zirve sonrası talep azaldı

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin zayıfladığına işaret eden verilerin ardından fiyatlar yüzde 5'ten fazla değer kaybetmişti. 2023'te zirveyi gören benzin fiyatları geri çekilmeye başlarken, uzmanlar benzin fiyatlarında düşüş trendinin sürebileceğini işaret ediyor.

ABD'de yaz sezonunun sona ermesiyle petrol talebi düşmeye başlarken fiyatlar aşağı yönlü baskılanıyor. Talep azalması sonucu benzin fiyatlarında da düşüş meydana geldi. Ekonomi uzmanları global piyasalarda benzin fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketin devamını bekliyor.

ABD'de benzin fiyatları geçen ayı 2023'teki en yüksek seviyesine çıkmıştı. Ham petrolün geri çekilmeye devam etmesiyle yakıt maliyetlerinin azalması bekleniyor.

Petrol şirketi OPIS'ın baş enerji analisti Tom Kloza, Yahoo Finance sitesine yaptığı değerlendirmelerde benzin fiyatlarını yorumladı. Kloza, "Perakende satışlarında galon başına 0,25 ile 0,50 dolar arasında bir düşüş bekliyoruz ve bu neredeyse kesin" dedi. Perakende benzinin mevcut ulusal ortalaması bir hafta önce 3,84 dolarken bu hafta 3,77 dolara geriledi.

BENZİN FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Kış mevsiminde petrol talebi geriliyor ve kışa uygun yakıtla benzin fiyatları ucuzluyor. Bu nedenle ABD'de birçok eyalette fiyatların düşmesi bekleniyor. Bu düşüşün ülkemizde de etkili olacağı tahmin ediliyor.

OPEC'in üretim engelleri, Suudi Arabistan'ın kesintileri ve Rusya'nın ihracat kısıtlamaları nedeniyle yılın son çeyreğinde arzda daralma yaşanmıştı. Fiyat artışlarını destekleyen kesintiler nedeniyle petrol fiyatları Eylül 2023'te zirveye çıkmıştı.

JPMorgan analistleri, ham petrol fiyatlarının yakın zamanda varil başına 90 dolara ulaşmasının ardından küresel petrol talebinin bu çeyrekte yavaşlayacağını tahmin etmişti.

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