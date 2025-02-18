Uefa Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında, Benfica ve Monaco takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu heyecan dolu mücadelenin saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün ilk 11'de yer alıp almayacağı da büyük ilgi konusu oluyor. Peki, Benfica-Monaco Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda?

BENFICA-MONACO RÖVANŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Benfica-Monaco maçı, 18 Şubat Salı günü TSİ 23:00'te Estadio da Luz'da oynanacak.

BENFICA MONACO RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TRT SPOR MUHTEMEL 11'LER

Benfica: Trubin, Silva, Otamendi, Fernandez, Lemos Araujo, Florentino, Orkun, Aursnes, Schjelderup, Kerem, Pavlidis

Monaco: Majecki, Kehrer, Salisu, Diatta, Vanderson, Zakaria, Magassa, Akliouche, Embolo, Golovin, Bieveth

UEFA PLAY-OFF TURU MAÇLARI

Devler Ligi"nde play-off turu ikinci maçlarının programı şöyle:

Bugün:

20.45 Milan (İtalya) - Feyenoord (Hollanda)

23.00 Atalanta (İtalya) - Club Brugge (Belçika)

23.00 Bayern Münih (Almanya) - Celtic (İskoçya)

23.00 Benfica (Portekiz) - Monaco (Fransa)

19 Şubat Çarşamba:

20.45 Borussia Dortmund (Almanya) - Sporting (Portekiz)

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Brest (Fransa)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

23.00 PSV (Hollanda) - Juventus (İtalya)