Benfica maçı hangi kanalda? Kızılyıldız Benfica maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Kızılyıldız Benfica maçı hangi kanalda? Kızılyıldız Benfica Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Kızılyıldız Benfica maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Kızılyıldız Benfica maçını hangi kanal veriyor? İşte Kızılyıldız Benfica maçı yayın bilgisi haberimizde!

KIZILYILDIZ BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Kızılyıldız Benfica maçı Tabii Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Kızılyıldız Benfica maçını Tabii Spor'dan şifresiz izleyebilmeniz için Tabii Spor Premium kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Tabii Spor Premium paketi sahipleri bu akşamki Kızılyıldız Benfica maçını şifresiz izleyebilecekler.

KIZILYILDIZ BENFİCA MAÇI SAAT KAÇTA?

Kızılyıldız Benfica maçı bu akşam saat 19.45'te başlayacak. Maç Tabii Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.

KIZILYILDIZ BENFİCA İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Kızılyıldız Benfica maçı 11'leri belli oldu:

Crvena Zvezda 11: Glazer, Seol, Spajic, Djiga, Mimovic, Katompa Mvumpa, Elsnik, Krunic, Duarte, Ivanic, Olayinka

Benfica 11: Trubin, Carreras, Otamendi, Silva, Bah, Orkun Kökçü, Florentino, Kerem Aktürkoğlu, Rollheiser, Di Maria, Pavlidis

KIZILYILDIZ BENFİCA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kızılyıldız Benfica maçı, Radomlje'da, Sports Park Radomlje Stadyumu'nda oynanacak.