Benfica Atletico Madrid hangi kanalda? Benfica maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Benfica Atletico Madrid maçı hangi kanalda? Benfica Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Benfica Atletico Madrid maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Benfica Atletico Madrid maçını hangi kanal veriyor? İşte Benfica Atletico Madridmaçı yayın bilgisi haberimizde...

BENFİCA ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Benfica Atletico Madrid maçı Tabii Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Benfica Atletico Madrid maçını Tabii Spor'dan şifresiz izleyebilmeniz için TRT Tabii kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Tabii Spor kullanıcıları bu akşamki Benfica Atletico Madrid maçını şifresiz izleyebilecekler.

BENFİCA ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Benfica Atletico Madrid maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç Tabii Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.

BENFİCA ATLETİCO MADRİD İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Benfica Atletico Madrid maçı 11'leri belli oldu:

Benfica 11: Trubin, Bah, Tomás Araújo, Otamendi, Carreras, Florentino, Aursnes, Di María, Orkun Kökcü, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis.

Atletico Madrid 11: Oblak, Witsel, Giménez, Reinildo, Llorente, De Paul, Koke, Samuel Lino, Griezmann, Ángel Correa, Julián Álvarez.

BENFİCA ATLETİCO MADRİD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Benfica Atletico Madrid maçı, Lizbon'da, Estádio da Luz Stadyumu'nda oynanacak.