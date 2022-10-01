Başladığı tarihten itibaren izleyicilerin dikkatini çekmeyi başaran ve insanların merakını uyandırmakta olan Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman yayınlanıyor? Sorusu, diziyi izleyenler tarafından internet üzerinde sıklıkla araştırılıyor ve merak ediliyor. Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman? Sorusu birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman? Ben Bu Cihana Sığmazam hangi gün, saat kaçta?

Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman? Sorusunu sizler için yanıtladık. Oyuncu kadrosunda yer alan kişiler ile beklentileri yükselten dizinin ilk bölümü 20 Eylül 2022 tarihinde yayınlandı. Aksiyon ve Dram türündeki Türk televizyon dizisi, ATV'de yayınlanmaktadır. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman? Ben Bu Cihana Sığmazam hangi gün, saat kaçta?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM NE ZAMAN?

Ben Bu Cihana Sığmazam 20 Eylül'de ATV'de ilk bölümü ile ekranlara geldi. Dizi her hafta Salı günü saat 20:00'da ATV'de ekranlarında izleyiciler ile buluşuyor.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU NEDİR?

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCU KADROSU

Oktay Kaynarca (Cezayir)

Ebru Özkan (Leyla)

Pelin Akil (Firuze)

Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba)

Hakan Karahan (Dumrul)

Erkan Sever (Orhan)

Ragıp Savaş (Atakan)

Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas)

Eren Vurdem (Azamet)

Aslı Sevi (Azade)

Kerem Kupacı (Ethem)

Ziya Kürküt (Bekir)

Pelin Uluksar (Süheyla)

Mina Derman (Suna)

Batuhan Sezer (Ömer Asaf)

Değer Alp (Canan)

Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre)

Burcu Binici (Meltem)

Ömer Kurt (Kerim)

Mert Kırlak (George Bagnall)

Ahmet Yıldırım (Cafer)

Tanıl Yöntem (Canberk)

Doruk Öztürk (Şamil)

Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer)

Melisa Duru Ünal (Mercan)

Aylar Melayeva (Sevim)

Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim)

Işıl Yücesoy (Gülendam)