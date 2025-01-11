BEIN SPORT 1 CANLI İZLE! Beşiktaş-Bodrumspor Bein Sport canlı takip ve derbi maçı özeti izle!

Beşiktaş maçı hangi kanalda? Futbolseverler büyük bir heyecanla maç saatini bekliyor. Trendyol Süper Lig'de bu sezon 17 maça çıkan Beşiktaş, bunların yalnızca 7'sinden galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş-Bodrumspor Bein Sport özet! Siyah-beyazlı ekip 6 maçta beraberlik alırken, 4 karşılaşmada ise mağlup oldu. Puan tablosunda 6. sırada bulunan Beşiktaş, Göztepe, Eyüpspor ve Samsunspor gibi ekiplerin gerisinde yer alıyor. Beşiktaş-Bodrumspor maç özeti izle! Beşiktaş-Bodrumspor Bein Sport özet!

BEŞİKTAŞ-BODRUMSPOR BEİN SPORT ÖZETİ

Beşiktaş, Serdar Topraktepe yönetiminde ikinci yarıya güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Bodrum FK'yı konuk ediyor. Beşiktaş - Bodrum FK karşılaşması, 11 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

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