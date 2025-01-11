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BEIN SPORT 1 CANLI İZLE! Beşiktaş-Bodrumspor Bein Sport canlı takip ve derbi maçı özeti izle!

BEIN SPORT 1 CANLI İZLE! Beşiktaş-Bodrumspor Bein Sport canlı takip ve derbi maçı özeti izle!
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Beşiktaş-Bodrumspor Bein Sport özet! Beşiktaş, bu akşam sahasında Bodrumspor'u ağırlayacak. Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında siyah-beyazlı ekip, üç puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Son iki maçını beraberlikle tamamlayan Beşiktaş, taraftar desteğiyle ev sahibi avantajını en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Beşiktaş-Bodrumspor Bein Sport özet!

Beşiktaş maçı hangi kanalda? Futbolseverler büyük bir heyecanla maç saatini bekliyor. Trendyol Süper Lig'de bu sezon 17 maça çıkan Beşiktaş, bunların yalnızca 7'sinden galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş-Bodrumspor Bein Sport özet! Siyah-beyazlı ekip 6 maçta beraberlik alırken, 4 karşılaşmada ise mağlup oldu. Puan tablosunda 6. sırada bulunan Beşiktaş, Göztepe, Eyüpspor ve Samsunspor gibi ekiplerin gerisinde yer alıyor. Beşiktaş-Bodrumspor maç özeti izle! Beşiktaş-Bodrumspor Bein Sport özet!

BEŞİKTAŞ-BODRUMSPOR BEİN SPORT ÖZETİ

Beşiktaş, Serdar Topraktepe yönetiminde ikinci yarıya güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Bodrum FK'yı konuk ediyor. Beşiktaş - Bodrum FK karşılaşması, 11 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

BEIN SPORT 1 CANLI İZLE! Beşiktaş-Bodrumspor Bein Sport canlı takip ve derbi maçı özeti izle!

BEŞİKTAŞ-BODRUMSPOR MAÇ CANLI İZLE

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