Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye önerdiği 3 yetenek arasından öne çıkan isim Bazoumana Toure olurken, oyuncu için istenen para ise merak konusu oldu. Peki, Bazoumana Toure Fenerbahçe'ye gelecek mi, Bazoumana Toure kimdir?

BAZOUMANA TOURE FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

İsveç Allsvenskan Ligi takımlarından Hammarby, Toure'nin transferi için 10 milyon sterlinlik bir bonservis bedeli talep ediyor.

Fenerbahçe'nin, tecrübeli hoca Mourinho'nun özel ilgisi ve oyuncunun potansiyeline olan inancıyla bu bedeli karşılamaya hazır olduğu da iddialar arasında.

BAZOUMANA TOURE KİMDİR?

Toure, Hammarby'de geçirdiği sezonda 23 lig maçına çıktı 9 gol ve 4 asistle dikkatleri üzerine çekti.

Genç oyuncu, Fildişi Sahili U20 Milli Takımı'nda da boy gösteriyor.