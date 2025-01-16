Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi 2025 kaç TL oldu?

Bayram ikramiyesi hakkında düzenleme yapılması gerektiği bilinirken, geçen yılki ödemelerin ardından bu yıl emekliler daha yüksek bir ikramiye beklentisine girdi. Ancak hükümetten gelen açıklamalar, beklentilerin gerçekleşmeyebileceğini işaret ediyor. Emekliler, bayram ikramiyesinin ne kadar olacağını merak ediyor. Peki, Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi 2025 kaç TL oldu? Detaylar haberimizde...

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Emekli ikramiyeleri 4 bin TL'ye çıkarılırsa, 16 milyon emekli için iki bayramda 128 milyar TL'lik kaynak ayrılması gerekecek. Bu durumda ya bütçeden kaynak ayrılacak ya da dışarıdan borçlanma yoluna gidilecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 KAÇ TL OLDU?

Emekliler, 2025 yılında bayram ikramiyesinin en az 5.000 TL'ye çıkarılmasını talep ediyor. Bu rakam, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan emeklilerin rahat bir bayram geçirmesini sağlayabilir. Ancak, hükümet yetkililerinin son açıklamaları, 5.000 TL gibi bir artışın yapılmayabileceğini işaret ediyor.