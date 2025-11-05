Bayern Münih maçında sakatlanan Hakimi'den kötü haber

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile sahasında karşılaşan Paris Saint-Germain'e Faslı sağ bek Achraf Hakimi'den kötü haber geldi.

6-8 HAFTA FORMA GİYEMEYECEK

Doğum gününde Bayern Münih'e karşı sahaya çıkan Hakimi, yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalacak. AS'ta yer alan habere göre; Bayern Münih maçında sakatlanan ve acılar içerisinde oyundan çıkmak zorunda kalan Hakimi, 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak.

SEZON PERFORMANSI

Psg'de bu sezon 14 maçta sahaya çıkan 27 yaşındaki Hakimi, bu maçlarda 2 gol attı ve 3 asist yaptı. Yıldız oyuncunun piyasa değeri 80 milyon euro olarak gösteriliyor.